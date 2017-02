Une première mondiale, des meetings à gogo et une investiture : ce week-end, la campagne commence vraiment

Le meeting de Jean-Luc Mélenchon dimanche en début d'après-midi est aussi attendu pour sa forme que pour son fond. Le candidat de la France insoumise tiendra une réunion simultanée entre Lyon, où il sera physiquement présent, et Paris, où il sera présent via un hologramme. Il s'agit selon lui d'une première mondiale.





La présence de Jean-Luc Mélenchon à Lyon n'est pas anodine, ni sa prise de parole à la même heure que Marine Le Pen dimanche. Il souhaite "marquer solennellement le gouffre qui sépare la logique de Marine Le Pen et la tradition républicaine des Français la plus profonde et la plus noble". "On va faire un discours très positif, déconnecté de la tambouille politicienne, donner un peu d'oxygène aux gens" a expliqué Manuel Bompard, son directeur de campagne. Il sera question de transition écologique (un thème cher également à Benoît Hamon), d'économie de la mer, de numérique et d'espace.