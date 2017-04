Certains s'en sont réjouis mais non, BHL ne quittera pas la France en cas de victoire de Mélenchon

Une fois de plus, ils sont nombreux à s'être fait avoir. Mercredi 12 avril a émergé sur la toile une curieuse rumeur, laissant entendre que l'intellectuel Bernard-Henri Lévy serait prêt à quitter la France dans l'hypothèse où la France Insoumise de Mélenchon accéderait au pouvoir. Une sortie dont le philosophe se serait fendu sur le plateau d'"On n'est pas couché", estimant qu'il ne "pourrait supporter la taxation à 90% de ses revenus".





A l'origine de l'information ? Un article du fameux Vincent Flibustier, créateur et seul rédacteur du site parodique belge NordPresse, spécialisé dans le canular politique. Partagé plus de 1500 fois à partir de la page Facebook du média satirique, la blague a beaucoup fait sourire... et aussi surpris ceux, nombreux, qui l'ont prise au sérieux. A l'image, visiblement, de certains fans de l'actrice Frédérique Bel, qui a relayé l'article sur sa page Facebook. Cette dernière a-t-elle aussi été victime du canular ? En tout cas, ce jeudi matin, elle avait supprimé sa publication.