À faire ou à ne pas faire : nos conseils aux candidats pour ne pas tout gâcher au cours de cette dernière semaine de campagne

Six jours… Six petits jours nous séparent du premier tour de l’élection présidentielle. Selon les sondages, quatre candidats sont aux portes du second tour. Mais seuls deux y accèderont... Alors pour espérer être l’un des deux-là, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon devront faire attention à leurs moindres faits et gestes pour s’assurer le maximum de suffrages.