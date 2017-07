Notre-Dame-des-Landes, l'autre projet sensible qui attend Nicolas Hulot

Selon l'un des ses proches cité par nos confrères de Ouest France, Nicolas Hulot aurait "accepté d’entrer dans un gouvernement car il aurait eu l’assurance qu’il y aurait une vraie étude transparente sur l’aéroport". Le miliant écologiste de 62 ans souhaitait en effet une remise à plat du projet et une étude "sérieuse" des alternatives par des experts indépendants. Et il a obtenu gain de cause. Le Premier ministre Edouard Philippe l'avait d'ailleurs confirmé dans la foulée : "Il y aura un médiateur qui va permettre de mettre l'ensemble des choses sur la table, d'étudier l'ensemble des options, et ensuite nous prendrons une décision qui sera assumée, qui sera claire".





Une information déjà confirméepar le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner : "Le président de la République veut se donner six mois pour faire un point de situation précis. Aujourd’hui, tout est bloqué. Il faut se donner six mois pour y voir clair sur l’utilité de cet aéroport ou pas".





Reste à savoir , donc, ce qu'il ressortira de cette consultation et dans quel sens le dossier sera tranché. Edouard Philippe avait d'ailleurs prévenu : "Nicolas Hulot ou pas, c'est un sujet compliqué. On ne peut pas rayer le référendum d'un trait de plume". Quand bien même les modalités d'organisation du référendum ont été largement remises en question par des connaisseurs du dossier.