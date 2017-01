Besancenot : "Le revenu universel est une fausse bonne idée"

"Il s’agit d’un faux-nez qui, sans le dire, s’attaque à la sécurité sociale", affirme-t-il, suggèrant à la place "un salaire socialisé à vie". Pour cela, il plaide pour la création d’une nouvelle branche de la sécurité sociale. "En cas de fermeture d’une entreprise, le salarié ne serait pas licencié dans les faits. Il garderait la même rémunération et la même qualification", explique-t-il.

La fiscalité, c’est l’Etat. Or les cotisations sociales, c’est une partie de nos salaires et c’est une possibilité pour les cotisants de pouvoir contrôler la sécurité sociale et ses fonds Olivier Besancenot