On a testé "Fillon 2017", l’application de riposte pour faire gagner le candidat LR à la présidentielle

Comme l’a repéré le Huffington Post, "Fillon 2017" est disponible depuis mardi sur l’Apple Store et Google Play. Le but est que les détenteurs de l'application puissent partager sur leurs comptes Facebook et Twitter personnels les arguments et éléments de langage fournis par les équipes du candidat. En effet, une fois l'application téléchargée et l'inscription effectuée, l'utilisateur doit renseigner son compte Twitter et/ou Facebook. Ensuite, il lui reste à partager sur les réseaux sociaux les contenus textes ou vidéos disponibles sur le site. A chaque nouveau contenu disponible, une alerte s'affiche sur le smartphone du détenteur de l'application. Chaque élément partagé rapporte des points, le but du militant étant d'en récolter le plus possible.