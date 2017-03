"On s’est débrouillé sans eux" : Philippe Poutou réagit sur TF1 à l'appel du FN à le parrainer

Invité du 13 heures de TF1 ce dimanche, Philippe Poutou est revenu sur "l’aide" proposée par le Front national via son vice-président du FN Louis Aliot. Sur BFMTV, ce dernier avait incité les maires à accorder leur parrainage à l'ouvrier bordelais, candidat à l’élection présidentielle sous la bannière du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA).





"Tous leurs élus ont parrainé leur candidat. Il y a eu une sorte d’opération séduction du type : ‘Regardez, le FN est démocratique, on aime bien que tout le monde soit là, y compris l’ouvrier Poutou’. Je pense qu’il y a un calcul électoraliste et cela correspond à la démagogie du Front National, a expliqué Philippe Poutou. On a d’ailleurs répondu immédiatement ‘Non merci, on se débrouillera’, et on s’est débrouillé. On s’est débrouillé sans eux avec une énergie militante pendant huit mois."