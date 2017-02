Parrainage des candidats : les "petits" maires très sollicités et … désabusés

La course aux parrainages, c'est aussi la "fête" des partis traditionnels et de leur candidat. François Fillon (Les Républicains) et Benoît Hamon (PS) en prennent ainsi pour leur grade. "Je ne suis pas convaincu par monsieur Fillon" et "sa série de casseroles", détaille Pierre Gautier. L'élu regrette le décalage entre le candidat et "la France d'en bas". "Il faut voir ce que (ces sommes) représentent pour les gens", et même ... pour lui-même qui touche 1300 euros nets par mois pour son mandat. Le Varois enchaîne rapidement sur Benoît Hamon : s'il a adhéré quelques temps au Parti socialiste, son affiliation ne lui a pas laissé "un souvenir impérissable", et il a exlu le candidat de sa sélection.





L'édile de Riom-ès-Montagnes, une commune de 2650 habitants, a lui aussi une dent contre le PS. S'il a voté François Hollande en 2012, il assure qu' on ne l'y reprendra plus : "Je ne voterai jamais plus socialiste". Lui aussi rumine contre l'indécence des salaires versées à Penelope Fillon pour un emploi présumé fictif.