Course aux parrainages : ce que nous apprend la dernière livrée du Conseil constitutionnel

Après un départ un peu mou, c'est dans la poche pour le champion du PS et le Marcheur. Emmanuel Macron et Benoît Hamon, qui avaient affiché 284 et 229 parrainages au 1er mars, puis 334 et 464 au 3 mars, ont passé la surmultipliée cette semaine pour afficher respectivement 1039 et 1074 adoubements. Nathalie Arthaud et Lutte Ouvrière, habituées des scrutins présidentiels, sont également dans la course avec 535 signatures, tout comme le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan et ses 559 autographes d'élus locaux.