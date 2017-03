Le Pen, Asselineau, Mélenchon... que nous apprend le dernier pointage du Conseil constitutionnel ?

LA FIN EST PROCHE - Après Hamon, Fillon, Macron, Arthaud et Dupont-Aignan, c'est au tout de Marine Le Pen et François Asselineau de valider leur candidature à la présidentielle. En queue de peloton, les derniers candidats s'activent pour obtenir leur précieux sésame. On fait le point sur la nouvelle liste de parrainages validés par le Conseil constitutionnel.