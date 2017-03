Participation d'un ministre turc à un meeting à Metz : "J'ai honte pour la France", lâche Dupont-Aignan

"Que la France se couche ainsi, c’est pitoyable. C’est la longue suite d’une politique de démission nationale. Et vivement que monsieur Hollande s’en aille", a-t-il ajouté. A la question de savoir s'il fallait rompre les relations diplomatiques avec la Turquie, il a déclaré : "Non, il faut simplement se faire respecter. Moi, je demande que la France se fasse respecter. Quand un pays ne se fait plus respecter, quand il accepte que sur son sol, on fasse n’importe quoi, eh bien ça veut dire qu’il n’est plus respectable. Et là, ce sont les autorités françaises qui ne sont plus respectables."