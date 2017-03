Partie de campagne épisode 29 : Jean-Luc Mélenchon se fait acclamer dans une école de commerce

PRÉSIDENTIELLE - La semaine a débuté sur les chapeaux de roue avec un débat confrontant les cinq poids lourds de la campagne. Plus que quatre semaines avant le premier tour du scrutin et les différents candidats tentent chaque jour de poursuivre leur course aux vote et enchaînent les meetings. Comme chaque semaine, "Partie de campagne" vous propose de retrouver le résumé de ce qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours.