Partie de Campagne 27 : Mélenchon face aux championnes de kick-boxing

Chaque candidat a célébré la journée des droits des femmes à sa façon. Jean-Luc Mélenchon face à des championnes de kick-boxing dans la mairie d’arrondissement tenue par le Front National, Emmanuel Macron en faisant monter son épouse sur scène, Marine le Pen dans une chocolaterie dirigée par une femme, Benoit Hamon dans un foyer pour jeunes femmes en difficulté, et François Fillon face à 700 de ses supportrices.





C’était la semaine, où à droite François Fillon a réussi à faire taire ceux qui voulaient le remplacer et où il commence à reconstruire une équipe de campagne en remplaçant ceux qui ont démissionné la semaine dernière. Les sarkozystes prennent plus d’importance à ses côtés. Au PS, Benoit Hamon doit aussi gérer ceux qui ont décidé de ne plus soutenir sa campagne. Le Président de la République lui-même refuse d’affirmer qu’il votera pour le candidat du PS. Le candidat essaie pourtant de souligner les points qui lui semblent positifs du quinquennat et chante désormais la Marseillaise à chaque meeting.