Partie de campagne#31 : comment Philippe Poutou surfe sur son coup d’éclat du débat

Le T-Shirt collector de Poutou. Il fait campagne avec dans son sac, le T-shirt qu’il portait lors du débat et qui a tant fait parler de lui. Et devant les militants il revient sans cesse sur les attaques qu’il a lancées à Marine le Pen et François Fillon. Philippe Poutou a gagné une notoriété importante après le débat de mardi dernier entre les 11 candidats. Pierre Grange, journaliste à TF1, l'a suivi cette semaine en campagne. L'accueil du candidat est désormais transformé.





Voici les affiches que vous verrez partout. Désormais, les affiches officielles de l’élection ont toutes été imprimées. Celles de François Fillon, François Asselineau et Nicolas Dupont Aignan se ressemblent étrangement tout comme celles de Marine le Pen et Jean-Luc Mélenchon. François Fillon a choisi une expression grave et déterminée et non plus le sourire de l’affiche de la primaire.





Marine Le Pen gagne un cochon à la Foire du Trône. Au Front National, Marine le Pen s’est fait acclamé cette semaine à la Foire du Trone, assiste à une bagarre dans son meeting en Corse et finit par se désolidariser avec Donald Trump suite à sa décision de frapper le régime syrien, alors qu’elle le défendait jusque-là.





Benoit Hamon lance le "Hamon Tour" sur les routes de France pour détaillera le revenu universel.. Et s’affiche avec son ancien adversaire de la primaire Arnaud Montebourg..mais tout le monde remarque que son soutien fait le service minimum, reste bien loin des caméras.. et part prématurément.





François Fillon enfin est persuadé de voir une éclaircie dans sa campagne.. après avoir reçu le soutien d’Alain Juppé et Nicolas Sarkozy.. sur les réseaux sociaux.





L'agenda des prochains jours. François Fillon enchainera les meetings dans les prochains jours : mardi à Marseille, Mercredi à Lyon, Jeudi à Toulouse et vendredi à Montpellier. Emmanuel Macron retrouvera son allié François Bayrou dans sa ville de Pau. Alors que dès lundi, c’est le début de la campagne officielle avec à la télévion et la radio., l’égalité stricte des temps de parole.