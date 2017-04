Partie de campagne #32 : Mélenchon se sent pousser des ailes

Enfin Benoit Hamon a choisi d’envoyer un tract dans toutes les boites aux lettres où il appelle à voter pour. Ce lundi deux meetings à Paris : Emmanuel Macron à Bercy et Marine le Pen au Zénith. Mardi : Jean-Luc Mélenchon ressort son hologramme : il sera à Dijon et retransmis dans 6 villes de France. Et mercredi Benoit Hamon tentera de remplir la place de la République à Paris. Comme Jean-Luc Mélenchon il y a un mois.