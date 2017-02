Partie de campagne, épisode 22 : quand Emmanuel Macron imite François Mitterrand

De son côté, Francois Fillon tente de maintenir le cap et d'enchaîner les déplacements en France mais le doute s'installe même parmi ses sympathisants. L'un reconnaît qu'il votera peut être blanc en fonction des conclusions de la justice. Une autre promet de passer au Front national si Francois Fillon se retire. Pendant ce temps-là, Francois Bayrou lui conseille d'abandonner la course à la présidentielle et Alain Juppé ne cesse de répéter qu'il ne sera jamais le recours de la droite... à moins que ?