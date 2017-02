Partie de campagne, épisode 23 : Quand Benoît Hamon se retrouve à la même table que François Hollande

Les difficultés de François Fillon rebattent les cartes pour les autres candidats à l'Elysée. Nicolas Dupont-Aignan tapisse la capitale d'affiches où il est écrit "le recours c'est lui "et Benoît Hamon s'imagine au second tour. Le candidat du PS rabâche son envie de "futur désirable", slogan inspiré du "a future to believe in" de Bernie Sanders, et présente son équipe de campagne composée de membres de la société civile et bientôt complétée par de simples militants tirés au sort. Il n'a pas encore présenté de conseiller pour l'écologie, attendant un accord avec le candidat d'Europe Ecologie Les Verts, accord qui traine à se concrétiser.





Yannick Jadot annonce qu'il ne "montera pas dans le vieux bus diesel du Parti Socialiste" et les militants qui ont participé à la primaire des Verts sont à nouveau appelés à voter ce mercredi sur Internet pour ouvrir ou non des discussions avec le reste de la gauche.