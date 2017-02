Partie de campagne, épisode 24 : la semaine des bruits de casseroles

La campagne se tend. Manifestation dans le Jura où un village s’oppose à la venue de Marine le Pen et hue ses sympathisants. Charivari dans le Nord, pour dénoncer la visite De François Fillon.. et dans le sud-est contre Emmanuel Macron et ses propos sur la colonisation.





Encore une semaine, où l’on entend peu parler des programmes. François Fillon reprend la proposition de Nicolas Sarkozy sur l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans, mais il lui est difficile de faire campagne. Il évite les caméras pour ne pas répéter qu’il renoncerait en cas de mise en examen.