"Partie de campagne", épisode 25 : sacrifices politiques

François Bayrou rallié à Emmanuel Macron ? Le président du MoDem est persuadé que ce "sacrifice politique" leur permettra de gagner l'élection présidentielle. Du côté de ses militants, beaucoup ne savent pas s'ils suivront les indications de leur candidat et soutiendront le fondateur du mouvement "En marche !".





Comme lui, les écologistes François de Rugy et Yannick Jadot ont jeté l'éponge et abandonnent la course à la présidentielle. Alors que le premier soutient l'ex-ministre de l'économie, le deuxième a annoncé son soutien à Benoît Hamon.





Le candidat du PS a, lui, laissé entrevoir un rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon auprès des médias, à tel point que les deux hommes se sont finalement retrouvés autour d'un dîner à Ménilmontant. Mais si la possibilité d'une alliance a plané cette semaine, le socialiste a démenti la rumeur sur le plateau du JT de 20H de TF1, affirmant : "(Jean-Luc Mélenchon) m'a confirmé qu'il serait candidat."