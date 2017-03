Partie de campagne, épisode 28 : ce qu'il s'est passé dans le monde politique cette semaine

Partie de campagne 28 Sourires forcés entre François Fillon et ses alliés centristes. Ils ont fini par signer un accord. Les centristes de l’UDI qui réclamaient un changement de candidat il y a quelques jours ont finalement signé avec François Fillon devant les flashs avec des sourires de circonstance.

Maintenant que sont connus les onze candidats à la présidentielle, une page semble s’être tournée au sommet de l’Etat. Le porte-parole du gouvernement se lamente du peu d’intérêt que suscite désormais le compte rendu du conseil des ministres et le président de la République commence à s’immiscer dans la campagne en ironisant sur le fait que personne ne défende son bilan. La semaine fut aussi marquée par la compétition à gauche avec les impressionnantes démonstrations de force de Benoit Hamon à Bercy et de Jean-Luc Mélenchon qui a fait résonner son "dégagez les" sur la place de la République à Paris. François Fillon, désormais mis en examen, se voit reprocher de s’être fait offrir des costumes, et continue de galvaniser ses salles de meeting en déclamant sa fierté d’être Français et son attachement aux valeurs traditionnelles.