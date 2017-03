Partie de campagne, épisode 28 : démonstration(s) de force à gauche

RÉSUMÉ - Il n’y a plus grand monde au compte rendu du Conseil des ministres, campagne oblige ! Cette semaine, Benoît Hamon et François Fillon, ont présenté leur programme définitif. Les 5 principaux candidats ont aussi fait imprimer un fascicule reprenant leurs principales propositions. A gauche, les démonstrations de forces de Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont marqué les esprits. Nous vous proposons de revivre cette semaine politique des plus riches.