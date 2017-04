Partie de campagne, épisode 30 : Macron s’inspire d’un discours de Hollande, Fillon choisit les mêmes mots que Sarkozy

C’est la semaine où s’est développé un duel à distance nourri de petites phrases assassines entre Emmanuel Macron et François Fillon. Le candidat des Républicains affuble son opposant d’un nouveau surnom "Emmanuel Hollande" qu’il répète à l’envie et le parti de droite a lancé ce week-end une campagne sur les réseaux sociaux intitulée #MacronLHeritier. En meeting à Marseille, le candidat d’En Marche s’en amuse en lançant "nous tremblons" face à une foule de Marseillais et en assurant que "les héritiers, ce sont eux, pas nous".





Une petite partie de son discours semble pourtant inspiré de celui François Hollande il y a 5 ans quand il évoquait les grandes vagues d’immigration de l’histoire de la ville. François Fillon, lui, a repris à son compte les mots de Mots de fin de meeting de Nicolas Sarkozy en 2012 : "vous êtes le peuple de France".