Peine de mort, lois mémorielles et IVG : avec sa charte des valeurs, Jean-Marie Le Pen s'éloigne un peu plus de sa fille

Une loi mémorielle est une loi déclarant le point de vue officiel d’un Etat sur des événements historiques. En France, elles reconnaissent la traite et l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, le génocide arménien, et répriment la négation du génocide des juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Jean-Marie Le Pen souhaiterait que ces lois n'existent plus, mettant en avant la liberté d'opinion et d'expression. Une évolution législative qui le concernerait au premier chef. En effet, l'ancien président du FN a souvent fait l'objet de poursuites judiciaires pour ses propos négationniste ou révisionniste, mettant en doute le génocide des juifs. Il a même été condamné pour avoir qualifié les chambres à gae de "détail" de l'histoire. Et c'est en parlant de "fournée" à l'encontre de Patrick Bruel que la rupture avec sa fille a été consommée, en 2014.