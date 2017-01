Penelope Fillon accusée par "Le Canard Enchaîné" d'avoir bénéficié d'un emploi fictif à l'Assemblée

DROITE - Le "Canard Enchaîné" daté du mercredi 25 janvier assure que Penelope Fillon a été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari ou de son suppléant, pour un total d'environ 500.000 euros. Elle aurait également été salariée de la "Revue des deux mondes" pendant plus d'un an. A chaque fois, ses "collègues" disent ne jamais avoir travaillé avec elle. L'entourage du candidat a confirmé à LCI qu'elle avait été la collaboratrice de son mari et avait bien travaillé pour la Revue des deux mondes, mais qu'elle avait œuvré "dans l'ombre".