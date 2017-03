Penelope Fillon bientôt mise en examen : que lui reproche-t-on ?

Les semaines passent et les ennuis judiciaires du couple Fillon continuent. Alors que son époux a été mis en examen le 14 mars, que son ex-employeur Marc Joulaud, suppléant de son mari, a connu le même sort une semaine plus tard, Penelope Fillon est convoquée, le 28 mars, en vue d'être, elle aussi, mise en examen. Au coeur de l'affaire, les postes occupés par Penelope Fillon comme assistante parlementaire à l'Assemblée nationale... sans compter que la justice la soupçonne d'avoir usé d'une supercherie pour cumuler son emploi de collaboratrice et celui à La Revue des deux mondes.





Sur environ quinze ans, de 1986 à 2013, avec plusieurs interruptions, elle a perçu 680.380 euros, net. Rien n'interdit à un parlementaire d'embaucher un membre de sa famille, mais ces emplois étaient-ils réels ? Son salaire était "parfaitement justifié", ne cesse d'assurer François Fillon, expliquant qu’elle était chargée de la gestion du courrier, de son agenda ou encore de la préparation des interventions. Un travail qui n'était pas "palpable", enfonce l'avocat du couple Antonin Lévy. Des déclarations qui, pour l’instant, n’ont guère convaincu les enquêteurs.