Penelope Fillon, employée fictive de son mari ? Bruno Retailleau prend la défense du couple

Invité de LCI, ce mercredi 25 janvier, Bruno Retailleau est revenu sur la polémique concernant Pénélope Fillon. Il vient à la défense du candidat LR, rappelant que les parlementaires ont la "liberté de choisir leurs assistants". Le "Canard Enchaîné" daté du mercredi 25 janvier assure qu’elle a été rémunérée pendant huit ans comme attachée parlementaire de son mari ou de son suppléant, pour un total d'environ 500.000 euros.





Aux dires du coordinateur de la campagne de François Fillon, pour choisir un assistant parlementaire, il ne faut se référer qu'à deux critères : la compétence et la confiance. Deux qualités que possèderait Pénélope Fillon à l'égard de son mari, assure Bruno Retailleau, tout en rappelant qu'elle est aussi "une élue sarthoise". "Quand on est parlementaire, on l’est matin, midi et soir", commente-t-il.