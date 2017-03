Penelope Fillon entendue par le juges mardi : un document sème le trouble sur ses déclarations à l'Assemblée

A cette date, Peneloppe Fillon travaille effectivement depuis deux mois à La Revue des deux mondes pour un salaire de 5000€ brut. Son nouveau poste d’assistant parlementaire lui offre un deuxième salaire de 3 872,91 € brut. En théorie, deux temps plein. Une question se pose : le couple a-t-il sciemment menti sur les nombres d’heures travaillés pour coller à la durée limite légale de temps de travail cumulé équivalent à 44 heures par semaine ? Pour leur avocat, le deuxième document non signé n’a aucune valeur judiciaire. "On voit apparaître la mention 20 heures, mais ce changement n’a aucune conséquence par rapport à la première inscription", explique Antonin Lévy au Parisien. "On a cherché à faire passer le couple pour des faussaires, ce qui relève d’une manipulation de la part du parquet national financier. Il n’y a aucun faux. C’est inacceptable !"





S’il est difficile pour les juristes de prouver que Penelope Fillon n’a pas travaillé comme assistante parlementaire, les contours des activités étant très flous, les juges peuvent au contraire s’appuyer sur ces éléments contradictoires pour prouver que le couple a menti aux services de l’Assemblée.