Penelope Fillon obligée de "mettre son réveil à 6 h 30" par crainte "de nouvelle perquisition" : sur les réseaux sociaux, on rit jaune !

"Chaque matin, elle met son réveil à 6h30 car elle craint une nouvelle perquisition". Cette phrase est signée François Fillon, rapportée sous la forme d'une confession glissée à l'hebdomadaire Paris Match. Dans cet article qui raconte comment la France vit au rythme de la présidentielle, le journaliste Bruno Jeudy interrogeait le candidat LR sur les différentes affaires qui émaillent sa campagne.





Pas franchement épargnée par la presse concernant ces affaires, Penelope Fillon "n'en peut plus", raconte l'ancien Premier ministre. "Le plus dur, ce qui me fait le plus mal, ce sont les treize heures d’audition qui lui ont été infligées. Elle n’en peut plus. Elle est partie quelques jours chez sa sœur", raconte-t-il avait de souffler que sa femme met le réveil à 6h30 chaque matin, "car elle craint une nouvelle perquisition".