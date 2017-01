Qui est Penelope, l'épouse de François Fillon ?

Alors que son mari devenait Premier ministre, la "2e dame" manifestait même une certaine méfiance vis-à-vis de ce statut. "Les gens me demandent quel est mon nouveau rôle, mais il n'y en a pas", disait-elle en 2007. "A la fin de cette semaine, tout disparaîtra et je pourrai continuer comme avant. On ne me reconnaît pas dans les rues et je n'espère pas l'être. J'en serais terrifiée".





Pour aider François Fillon dans cette bataille cruciale de la primaire, Pénélope semble donc avoir mis de côté ses réticences. Car l'ancien chef de gouvernement a prévenu : c'est maintenant, ou jamais.