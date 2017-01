"Penelope Gate" : les arguments de défense (parfois contradictoires) du camp Fillon passés au crible

Le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête après que Le Canard Enchaîné a révélé mercredi 25 janvier que Penelope Fillon avait été pendant 8 ans la collaboratrice parlementaire de François Fillon et du suppléant de celui-ci, un emploi pour lequel elle aurait perçu quelque 500.000 euros brut au total. Depuis, les membres du parti Les Républicains se démènent dans les médias pour voler au secours de leur champion. Avec quelques couacs, parfois.

Reste que le véritable problème est ailleurs, à savoir : Penelope Fillon a-t-elle ou non bénéficié d'un emploi fictif (voir plus bas) ? L'affaire interroge par ailleurs surtout sur le plan de la morale et sur ce point, les défenseurs de François Fillon se montrent moins diserts. Sur Europe 1 mercredi, le porte-parole de François Fillon Thierry Solère a ainsi habilement évacué cette question : "Il y a le droit, puis la morale. La première morale est de respecter le droit. Est-ce que, dans cette affaire, François Fillon n’a pas respecté la loi ? Il respecte la loi".

Un des arguments les plus entendus dans la bouche des fillonistes est celui de la légalité de l'emploi d'attachée parlementaire de Penelope Fillon. En effet, rien n'interdit à un député d'engager son épouse , ses enfants ou n'importe quel membre de sa famille et, comme ne le manquent pas de le souligner les responsables de droite, la pratique est répandue à l'Assemblée (même si les sommes qu'auraient perçues Penelope Fillon sont supérieures à ce que touche en moyenne un attaché parlementaire).