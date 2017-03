"Perte du sens des réalités", "manque de cohérence"... : les adversaires de François Fillon réagissent à son allocution

COMMENTAIRES - Emmanuel Macron, depuis le salon de l'agriculture, a probablement été l'un des plus incisifs à l'égard de François Fillon : "Les Français seront juges, mais ne donnons pas au vote démocratique le vote de François Fillon". François Bayrou, lui, affirme : "On a besoin de garanties nouvelles sur les pratiques politiques et la moralisation de la vie politique en France" tandis que Florian Philippot fustige "un manque de cohérence". Benoît Hamon a lui aussi tenu à réagir : "Le feuillleton des affaires de François Fillon rend médiocre cette campagne présidentielle !".