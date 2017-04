Philippe Poutou au salon VIP d'Air France ? L'intox qui voudrait faire passer le candidat pour un social-traître

Contacté par LCI dans le cadre du projet CrossCheck, Julien Salingue nous en dit davantage. Et justifie la présence du candidat Poutou dans le salon Air France de l'aéroport d'Orly : "C'est n'importe quoi, ce n'est pas un salon VIP. Il y a deux choses : c'est un lieu qui est accessible gratuitement aux gens qui ont la carte 'flying blue' d'AirFrance, ce qui est le cas de Philippe Poutou qui se déplace beaucoup entre Paris et Bordeaux en raison de son rôle de porte-parole, et plus récemment dans la campagne. Il me semble qu'il cumule à présent près de 32 meetings..." Un premier argument facilement vérifiable sur le site d'AirFrance, qui détaille "l'accès aux salons pour les plus fidèles clients, membre de la Flying blue."





"D'autre part, ajoute Julien Salingue, Air France doit mettre à disposition ses salons aux candidats à la présidentielle pour des raisons de sécurité." Des obligations de la part d'Air France vis-à-vis des candidats ? Là aussi, nous avons voulu vérifier cette affirmation. Sollicité ce vendredi, un porte-parole de la compagnie aérienne nous confirme qu'en effet, "il y a bien pour les candidats qui le demandent la possibilité d'accéder au salon à Orly". "Une démarche gratuite dans le but de faciliter leurs déplacements", ajoute-t-il.