Philippe Poutou et Nathalie Artaud : deux candidats pour l’extrême gauche

RESSEMBLANCES - Ils tiennent leur meeting à 30 km l’un de l’autre mais, dans les faits, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou sont bien plus proches que cela. Il commence une phrase… et l’autre pourrait la finir, ou presque. Tous les deux trotskistes, Nathalie Arthaud, pour se démarquer, propose un SMIC à 1800 euros. Philippe Poutou, lui, souhaiterait que la société profite du progrès technique. Qu’importe le résultat, les deux candidats confient avoir réussi leur pari : faire entendre leurs idées.