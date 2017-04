"Hirsute", "héros populaire" : Philippe Poutou superstar... jusqu'aux États-Unis

Pour cela, le "mécanicien de l'usine Ford de Bordeaux, hirsute et dégarni" a dû passer outre les "sourires condescendants" des deux présentatrices du débat, poursuit l'article. "Il est arrivé comme un missile Scud", attaquant essentiellement Marine Le Pen, dont le New York Times estime qu'elle a une "place garantie" face à "l'autre finaliste probable, Emmanuel Macron", et François Fillon. Pour ce dernier, le New York Times est allé jusqu'à reprendre l'article de... La République des Pyrénées, le quotidien régional , qui écrivait que le "diable" Poutou avait bondi pour "attaquer Fillon".





Le journal américain a passé un coup de fil à l'intéressé, qui s'est dit "surpris" par sa nouvelle célébrité. "Nous nous rendons compte que ça a touché beaucoup de gens", poursuit Philippe Poutou. "C'est ce qu'ils pensent, mais ces choses-là ne sont jamais dites à la face des politiciens."