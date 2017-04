Pintac, Le Clat, Bruys... ces 7 (petites) communes qui n'ont jamais voté FN

Ainsi, on apprend que Montagagne vote massivement écologiste depuis dix ans. En 2007, quand José Bové peine à dépasser 1 % au niveau national, il y remporte plus de 38 % des voix. Même son de cloche en 2012 avec Eva Joly (27 %, contre 2 % sur l’ensemble du pays). De bons scores, certes, mais pas assez important pour peser dans le du scrutin présidentiel. Car la commune pyrénéenne ne compte qu'une soixantaine d'habitants...





De leur côté, Ardengost et Pintac, situées dans les Hautes-Pyrénées, sont diamétralement opposées : la première est située dans une vallée montagneuse et vote toujours très gauche ; la seconde, en plaine, vote un coup à droite et l’autre au centre. Mais toutes deux n'ont jamais cédé à la lueur bleutée de la flamme qui représente le logo du FN.