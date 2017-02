Piratages contre Macron : "Les attaques viennent d'Ukraine" selon Laurence Haïm

Le piratage informatique se mêle à la course à l'Elysée. Laurence Haïm, porte-parole du candidat Emmanuel Macron pour l'international, était l'invitée de la matinale de LCI, mercredi 15 février 2017. Elle est revenue sur les soupçons d'ingérence russe dans l'élection présidentielle alors que le site En Marche ! a fait l'objet de tentatives d'attaques informatiques.





"Ce n'est pas du tout de la paranoïa [...] Notre site a été victime de 4000 attaques en un mois", assure l'ancienne correspondante d'iTélé et Canal + à Washington. Dans son édition du 8 février, Le Canard enchaîné en avait comptabilisé 1922. Une information qui intervient alors que les rumeurs qui feraient d'Emmanuel Macron une cible du Kremlin vont bon train. Entre autres indices, l'interview donnée au site-pro-russe Sputnik News par le député LR Nicolas Dhuicq, où ce dernier assurait que celui-ci était "soutenu par un très riche lobby gay". Et les informations de Russia Today - aussi financé par Moscou - selon lesquelles Julian Assange aurait des révélations à faire sur les échanges de mails entre le candidat et Hillary Clinton.