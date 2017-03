Plan A, plan B : que propose Jean-Luc Mélenchon pour l'Europe ?

Le plan A de Jean-Luc Mélenchon comporte la fin de l'indépendance de la Banque centrale européenne, l'arrêt de la libéralisation des services publics, la mise en place d'un protectionnisme solidaire, une harmonisation sociale et fiscale au niveau européen. Le plan B, consécutif à un "Frexit", proposerait de stopper la contribution de la France au budget de l'Union européenne, de réquisitionner la Banque de France pour reprendre le contrôle de la politique du crédit et de la régulation bancaire, ou encore de mettre en place un contrôle des capitaux et des marchandises aux frontières nationales.





Le but de Jean-Luc Mélenchon est de "sortir des traités européens qui nous font obligation de mener des politiques d'austérité, d'abolir l'action de l'Etat et les investissements publics. Tout cela au prétexte d’une dette dont tout le monde sait qu’elle ne peut être payée dans aucun pays." L'ancien chef de file du Front de Gauche estime aussi que "[leur] programme n'est pas pas compatible avec les règles des traités européens qui imposent l’austérité budgétaire, le libre-échange et la destruction des services publics. Pour appliquer [leur] programme, il [leur] faudra donc désobéir aux traités dès [leur] arrivée au pouvoir, par des mesures de sauvegarde de la souveraineté du peuple français."