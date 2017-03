INFO LCI - Polémique sur l'autisme : François Fillon va rencontrer les associations de familles

Les défenseurs de François Fillon avaient rappelé ces derniers jours que le candidat, lorsqu'il était Premier ministre, avait fait de l'autisme une "Grande Cause Nationale" en 2012, et que son épouse, Penelope, était engagée personnellement sur ce sujet. Mais pour l'association Autisme France, si François Fillon "n'a pas choisi d'agresser et de stigmatiser sciemment les 650.000 personnes autistes françaises et leurs familles, il s'est fait écho de la méconnaissance totale de l'autisme en France". Elle concluait : "On ne choisit pas les mots par hasard".