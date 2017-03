Pour Copé, la seule qualité de Macron est d'avoir empêché Hollande de se représenter

Jean-François Copé en émissaire anti-Macron de François Fillon. Le député-maire LR de Meaux, invité de LCI jeudi matin, s'est employé longuement à attaquer le jeune candidat d'En Marche!, insistant sur "son manque de densité et d'expérience", et affirmant que s'il est élu, "la France va décrocher". Alors que, selon lui, "seul" François Fillon est à même de mener des réformes dans le pays.





Pour le candidat déchu de la primaire de droite (0.3% des suffrages), "Emmanuel Macron est quelqu'un qui ne réformera rien". Or, affirme-t-il, il faut "des hommes et des femmes d'expérience" dans la période d'incertitude que traverse la France. Comme à son habitude, Jean-François Copé aime mettre en avant sa propre expérience d'élu local : "Il est de bon ton de dire que la politique ne doit pas être un métier. Mais moi, je suis maire de Meaux, et je peux parler des heures de la France".