Pour François Fillon, la gauche "porte une grande part de responsabilité" dans la hausse de la pauvreté

Présenté par le FN comme "le candidat des banques", visé par la gauche pour la "brutalité" de son programme, François Fillon a décider d'employer sa rentrée politique à répliquer sur ce terrain.





En déplacement dans les locaux de l'association Emmaüs, dans le XIXe arrondissement de Paris, mardi matin, le candidat LR à la présidentielle a fait ressurgir sa fibre de "gaulliste social" pour manifester son intérêt pour le sujet de la "grande pauvreté". "Avec 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, on ne peut pas parler d'un modèle social qui fonctionne et camper une position conservatrice", a tancé l'ancien Premier ministre à l'adresse de ses adversaires.