Pour Gilbert Collard, Cyril Hanouna est "un génie de la bêtise"

Largement moqué pour s'être dit sur écoute lors d'une interview sur Radio Classique, le 28 mars, le député du "Rassemblement bleu marine" Gilbert Collard a répliqué dimanche sur LCI, pendant l'émission Live Présidentiel dont il était l'invité. Et sa cible n'était autre que Cyril Hanouna, qualifié de "génie de la bêtise".





"Si au moins Hanouna, (...) qui est un génie de la bêtise, avait pris la peine de regarder jusqu'au bout l'émission, il aurait vu que je le prends pour un c... ! Et je suis heureux de pouvoir le dire officiellement aujourd'hui", a déclaré le député et soutien de Marine Le Pen.