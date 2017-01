Pour Laurence Haïm, Emmanuel Macron est le "French Obama"

Mais pour Laurence Haïm, la pratique américaine qui consiste à passer de l'un à l'autre ne pose pas de problème à l'ancienne correspondante. "Dans la société américaine, j'aime bien qu'on puisse avoir plusieurs vies en une. On verra où ça me mène", fait valoir Laurence Haïm qui n'exclut pas de revenir au journalisme après la campagne.





Et au-delà de ce virage professionnel à 180 degrés, elle reconnaît que la situation à iTÉLÉ et la grève menée par la rédaction de la chaîne, suivie du départ d'une centaine de personnes, a grandement influencé sa décision. "Ça a été affreux, et j'ai besoin de faire une pause", confie la journaliste qui est toujours en négociations sur les conditions de son départ. Des négociations difficiles, selon elle.