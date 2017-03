Pour Le Pen, Macron est "le Jean-Claude Van Damme de la politique"

Acclamée par 5000 partisans, la présidente du FN a ensuite décrit Emmanuel Macron comme "un homme formé pour servir la haute-fonction publique", l’accusant de véhiculer " une haine de la France".





Elle a par ailleurs ironisé sur les soutiens de plus en plus nombreux engrangés par le candidat d’En Marche. "Autour d'Emmanuel Macron s'agglutinent les éclopés du hollandisme" citant nommément Bertrand Delanoë, Pierre Bergé et Manuel Valls et "les vieilles gloires d’un système qui s'effondre sur lui-même", citant cette fois Alain Madelin, Daniel Cohn-Bendit, Robert Hue et Philippe Douste-Blazy.