Pour Macron, "il faut clarifier" le rôle de la Première dame à l'Elysée : où en est-on aujourd'hui ?

L'omniprésence de ces Premières dames et leur rôle effectif dans le protocole de l'Elysée posent toutefois régulièrement la question de leur statut. On se souvient aujourd'hui de la rencontre polémique entre Danielle Mitterrand et l'ancien dictateur cubain Fidel Castro en 1995. En 2003, Arnaud Montebourg s'était ému de la participation de Bernadette Chirac à des déplacements présidentiels, impliquant que des crédits alloués à la présidence soient affectés à cette personnalité. Dans le cas le plus extrême, on se rappelle du rôle diplomatique aux contours flous joué il y a dix ans par Cécilia Sarkozy dans l'affaire dite "des infirmières bulgares" lors d'un déplacement en Libye.