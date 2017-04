Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il invité ses équipes à La Rotonde pour manger des radis et des cacahuètes ?

Pour l’animateur Jean-Sébastien Petitdemange, fin gastronome qu’on peut voir tous les jours dans l’émission "Midi en France", sur France 3, "La Rotonde est un restaurant historique, c’est le cœur de Montparnasse. Le Fouquet’s, c’est les Champs-Elysées, c’est bobo chic. Il a été racheté par un grand groupe (Barrière – ndlr). Disons que La Rotonde, c’est plus intello-artiste-germanopratin !". A la carte, sachez que La Rotonde propose un menu entrée-plat-dessert à 48 euros midi et soir là où on ne mange pas au Fouquet’s, le soir, pour moins de 80 euros. Bref le premier est quand même bien meilleur marché que le deuxième.





Et du point de vue des papilles, alors ? "Ca se vaut. Disons que le Fouquet’s est un restaurant chic qui se veut brasserie. Et La Rotonde une brasserie qui se veut restaurant chic, ironise Jean-Sébastien Petitdemange. On y mange un excellent tartare de bœuf (23 euros – ndlr), les fruits de mer sont de très bonne qualité (de 29.50 euros l’assiette à 118. 50 euros le plateau). Personnellement j’y vais plus volontiers qu’au Fouquet’s où on se la pète un peu. Maintenant je comprends la polémique. On fête une victoire, pas un premier tour. Il faut faire attention même si le vrai gâchis, d’après moi, c’est de louer le Hall 5 du Parc des Expositions pour un discours !".





