Pourquoi Emmanuel Macron veut-il "tourner la page des cinq dernières années" de vie politique ?

Pour prouver qu'il n'est pas l'héritier du quinquennat de François Hollande, Emmanuel Macron doit se débarrasser de ses grandes figures. A commencer par l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui hésite sur la conduite à suivre - le soutenir ou pas - depuis que ce dernier a fermé la porte à Benoît Hamon. Et plus généralement, les encombrants soutiens des caciques socialistes dont certains ont plus de 30 ans de vie politique - ce qui ne cadre pas vraiment avec sa promesse de renouvellement. "Nous n'avons pas fait tout cela pour continuer à faire pareil avec les mêmes", explique-t-il d'ailleurs. "Un soutien vaut une voix, pas une investiture, pas une modification de notre programme".

4 Construire une majorité cohérente

Les détracteurs d'Emmanuel Macron n'ont de cesse de pointer du doigt le fait que le candidat d'En Marche devra gouverner avec des alliances de circonstance si son propre mouvement n'est pas majoritaire aux législatives de juin. S'il balaye cet argument, assurant que les Français "iront jusqu'au bout de leur logique" s'il est élu à la présidence de la République, il préfère baliser le terrain. Et pour cela, il veut s'assurer que les ralliements déjà réalisés sous son nom ne servent pas plus tard la cause des appareils politiques existants, du PS à LR en passant par l'UDI et le Modem. Aussi, alors qu'il affirmait depuis le début qu'En Marche était un mouvement "hors système" auquel on pouvait adhérer sans quitter sa formation d'origine, il vient de donner un cadre juridique précis à la futur majorité, qui ressemble franchement à un parti politique : "Chaque candidat sera investi sous la bannière de la majorité présidentielle, et non sous l'ancienne étiquette. Il n'y aura aucun accord d'appareil". Idem pour les ministres de son gouvernement, qui seront choisis "pour leurs compétences et non pour leur supposé poids politique". Emmanuel Macron veut ainsi endiguer la constitution d'alliances avec ou contre lui, qui pourraient rendre l'exercice du pouvoir très délicat. Mais peut-il vraiment y parvenir ?