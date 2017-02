Pourquoi Fillon déjeune avec Sarkozy ce midi

Quoi qu'il en soit, aucune image ne sera diffusée lors de ce déjeuner et aucun des deux hommes ne prendra la parole. En revanche, les sarkozystes devraient réaffirmer que l'ancien chef de l'Etat ne souhaite plus jouer de rôle politique et placer ses pions pour l'avenir, alors qu'il recevra juste après François Baroin, l'un de ses fidèles, souvent évoqué comme plan B. Son entourage a expliqué à LCI qu'il s'agissait d'un hasard de calendrier. "C’est l'un de ses proches, ils se voient régulièrement. Il aura d’autres rendez-vous et consultations."