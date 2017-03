Pourquoi François Fillon ne renonce-t-il pas à la présidentielle ?

Fort des plus de quatre millions de votants qui se sont déplacés à la primaire de la droite et du centre, François Fillon a également pour lui les sondages. Même s'il était donné en tête, devant Marine Le Pen, après sa victoire à la primaire et qu'il a perdu du terrain au profit d'Emmanuel Macron, il fait toujours jeu (presque) égal avec l'ancien ministre de l'Economie. Selon un sondage Ifop publié le 17 février, les deux hommes étaient crédités de 18,5% des intentions de vote au premier tour. Selon un sondage Opinionway publié le même jour, le résultat est le même : François Fillon et Emmanuel Macron recueilleraient tous les deux 20% des suffrages au premier tour.