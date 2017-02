Pourquoi Mélenchon refuse finalement de s’allier à Hamon

Pourtant, son équipe a refusé de commenter durant tout le week-end leur rencontre, avant que le candidat ne confesse leur entrevue dans son communiqué dimanche soir. Il indique par ailleurs que les deux hommes sont "convenus d'un code de respect mutuel dans la campagne".





A défaut de s’allier avec Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon pourra compter sur le soutien de l’écologiste Yannick Jadot et de son parti EELV. Après plus de trois semaines de tractations, les électeurs écologistes ont approuvé dimanche à une très large majorité (79,53%) l'accord conclu entre leur candidat et celui des socialistes.