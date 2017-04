Pourquoi Macron a-t-il voulu rencontrer Estrosi

Agacé par François Fillon et ses partisans qui le dépeignent à longueur de journée en héritier politique de François Hollande, Emmanuel Macron montre ainsi aux électeurs potentiels de droite que la réalité est sans doute plus complexe et qu’il sait aussi s’attirer les louanges de personnalités issues de ce bord politique.





Le choix de Christian Estrosi est d’autant plus symbolique car il fut élu aux dernières régionales dans le cadre du "front républicain". Le député Christophe Castaner, aujourd'hui représentant d'Emmanuel Macron dans la région, avait alors retiré la liste du PS qu'il conduisait et appelé à voter pour son concurrent afin d’éviter la victoire de Marion Maréchal-Le Pen. Et il est bien probable que l'ex-locataire de Bercy fasse appel à ce même front républicain pour battre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle.